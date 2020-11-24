طلبات الاستثمار في أيقونة قناة دبي المائية تنهال على "أمنيات"

أعلنت "أمنيات" المطور العقاري الأكثر شهرة في تطوير المشاريع الأكثر فخامة على مستوى العالم ومقرها دبي، عن تزايد اقبال المستثمرين الدوليين للاستثمار في مشروعها الأيقوني " ذا رزيدنسز دورتشيستر كولكشن دبي" الشهير في أوساط السوق العقاري باسم " حدائق بابل المعلقة" ويقع على ضفة قناة دبي المائية، ويضم برجين مترابطين، سكني وفندقي تديرهما مجموعة دورتشيستر العالمية، التي تمتلك مجموعة من الفنادق في أبرز الوجهات العالمية مثل لندن وروما وبيفرلي هيلز وباريس.



وأكدت " أمنيات" أن زخم اهتمام المستثمرين وطلبهم للاستثمار في مشروع The Residences, Dorchester Collection, Dubai ، لم يتوقف طيلة الفترة التي أعقبت جائحة كوفيد 19 إلا أن معدلات طلبات الاستثمار زادت بقوة في الآونة الأخيرة لاسيما بعد بلوغ نسبة إنجاز المشروع أكثر من 60% والتزام " أمنيات" بمواصلة عمليات البناء والتشييد خلال فترة الجائحة وسط إجراءات احترازية صارمة.



ويشكل برجي " ذا رزيدنسز دورتشيستر كولكشن دبي" الفاخر، محور اهتمام مجموعة دورتشيستر، كونه بوابتها لترسيخ مكانتها في آسيا إنطلاقا من دبي، ولكونه فريد من نوعه ويجسد مكان إقامة مثالي وجوهر رفيع المستوى للمسكن الحضري الأنيق الذي يكرّم سكانه برفاهية تجربة أسلوب حياة لا مثيل لها في جميع أنحاء العالم. كما يعكس المشروع عمق شراكة المجموعة مع أمنيات العقارية ومكانة الأخيرة البارزة التي تحظى بها والمستوى الفائق لمشاريع الضيافة التي تحرص على تطويرها في دبي من خلال شراكات تجمعها بأبرز المهندسين المعماريين والمصممين الداخليين والمبدعين الحائزين على جوائز مرموقة في صناعة الانشاءات والتصميم الهندسي والمعماري.

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