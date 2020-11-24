عطلة يوم الشهيد و«الوطني» من 1 إلى 3 ديسمبر بدبي

سيف اليزيد - دبي (وام) أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الــ 49 لدولة الإمارات، لدوائر حكومة دبي، ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، وتستمر حتى يوم الخميس 3 ديسمبر، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 6 ديسمبر 2020.

واستثنى القرار، الذي أصدرته الدائرة - الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة.

كما أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن العطلة الرسمية لموظفي حكومة الشارقة بالمناسبة ذاتها تقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد السادس من ديسمبر المقبل، باستثناء الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة.

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