الامارات | بلدية الشارقة تستعد لموسم الأمطار بصيانة فتحات تصريف المياه

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تستعد لموسم الأمطار بصيانة فتحات تصريف المياه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إنجاز أعمال تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار من العوالق التي تؤثر في فاعليتها وعمل الصيانة، ضمن أعمال الاستعداد لموسم الأمطار، حيث وفرت البلدية الفرق والمعدات اللازمة لتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة رئيس لجنة طوارئ الأمطار، ثابت الطريفي، أن البلدية تحرص قبل الشتاء على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتوفير الأدوات والمعدات لسحب تجمعات المياه في المناطق التي لا تتوافر بها فتحات تصريف، وعمل الصيانة اللازمة لتلك المعدات وتوزيعها على عدد من المناطق، فضلاً عن وجود فرق الطوارئ في الميدان قبل أية حالة جوية للتعامل مع الحالات الطارئة على الفور بصورة تعزز انسيابية الحركة المرورية.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، المهندس حسن التفاق، أن البلدية أنجزت كل أعمال تنظيف وصيانة فتحات تصريف مياه الأمطار في شوارع الشارقة، ضمن خططها للاستعداد لموسم الأمطار بتنظيف نحو 11 ألف فتحة تصريف أسبوعياً، وتستمر الحملة حتى انتهاء موسم الأمطار لتفادي تجمعات الأتربة والعوالق في فتحات التصريف، لضمان فاعليتها خلال هطول الأمطار.

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