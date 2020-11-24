الامارات | طلبة الـ 12 يشيدون بسهولة امتحانَي «العربية» والعلوم الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة الـ 12 يشيدون بسهولة امتحانَي «العربية» والعلوم الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدّى طلبة الثاني عشر في المسارين العام والمتقدم، أمس، امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول في مادتي اللغة العربية والعلوم الصحية، والطلبة المسار التطبيقي امتحان اللغة العربية، مؤكدين سهولة الأسئلة، فضلاً عن أن المدة الزمنية المحددة لكل سؤال كانت مناسبة للإجابة ومراجعتها.

وأكّد الطلبة: محمود سالم، وعبدالله خالد، وفاطمة محمد، وعلياء سعيد، أنهم فوجئوا بسهولة الورقة الامتحانية، بعد امتحان الرياضيات الذي أدّوه، أول من أمس، وتميز بصعوبة أسئلته، لافتين إلى أن الورقة الامتحانية لم تتطرق في أي جوانبها للنحو والقواعد، التي يخشاها عدد كبير من الممتحنين، إضافة إلى أن الوقت كان مناسباً والإجراءات دقيقة ومريحة للطلبة.

وقال مدير مدرسة حكومية، فضّل عدم ذكر اسمه، إن الامتحان كان في متناول الجميع، ولم نتلقَّ أي ملاحظات حوله من الطلبة، وأكد انضباط الجميع والتزامهم الشديد داخل اللجان، خصوصاً بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد-19».

ولفت إلى أن الامتحان شهد أعطالاً فنية بسيطة تم التعامل معها بشكل فوري، لكنها لم تعرقل سير الامتحانات، والجميع قدم الورقتين في الوقت المحدد.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور الى قياس درجات حرارة أبنائهم قبل التوجه الى مدارسهم للاطمئنان على الصحة العامة، والتأكد من أنها أقل من 37.5، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة والتقيد بالإجراءات الصحية والوقائية، مطالبة في حال حدوث عطل فني أثناء الامتحان التواصل بشكل مباشر مع المدرسة من خلال الخط الساخن وابلاغهم بالعطل، مهيبة بالطلبة عدم الاستعجال خلال الإجابة عن الأسئلة أو الانتقال الى السؤال التالي إلا بعد التأكد من الإجابة عن السؤال السابق، واستثمار الوقت المخصص للامتحان، وهو 60 دقيقة.

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