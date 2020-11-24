الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غسيل

رصد قراء تفاوتاً ومبالغة في سعر خدمة غسيل السيارات التي يوفرها العديد من المراكز التجارية في أبوظبي بمواقفها، إذ تراوح بين 15 و30 درهماً، معتبرين أنها تفوق سعر الخدمة في محطات البترول.

تهوّر

طالب سكان في مناطق مختلفة بتشديد إجراءات الضبط والعقوبة بحق سائقي سيارات الفان (الميني باص)، إذ رصدوا سلوكيات متهورة يرتكبونها على الطريق، مثل القيادة بسرعة عالية، والانحراف المفاجئ بين مسارات الشارع، بما يعرّض حياة الآخرين للخطر.

نفايات

مركز أبوظبي لإدارة النفايات يدعو السائقين إلى المحافظة على نظافة الطرق، بعدم إلقاء المخلفات من السيارة، والاحتفاظ بها في كيس داخل المركبة حتى التخلص منها بوضعها في الأماكن المخصصة لها، ليتم التعامل معها بطريقة سليمة بيئياً.

تجديد

طالب أصحاب شركات سياحية في دبي دائرة السياحة والتسويق التجاري بتجديد رخص مركباتهم المستخدمة في الرحلات الترفيهية عاماً إضافياً، مراعاة لأوضاعهم الاقتصادية في ظل تراجع النشاط بسبب جائحة كورونا، مبدين استعدادهم لفحصها فنياً للتأكد من صلاحيتها وسلامتها.

ملابس

منفذ بيع إلكتروني، خاص بالملابس الرياضية، يجبر المشترين على دفع أجرة التوصيل مجدداً عند إجراء أي عملية تبديل للمنتجات على الرغم من دفعها أول مرة، ما يضر بسمعة منفذ البيع.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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