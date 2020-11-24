الامارات | مسنة تدخل الدولة بالخطأ والشرطة تعيدها إلى عائلتها

شكرا لقرائتكم خبر عن مسنة تدخل الدولة بالخطأ والشرطة تعيدها إلى عائلتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان مسنة (عربية) تبلغ من العمر 68 عاماً إلى عائلتها، حيث دخلت إلى الدولة عن طريق الخطأ، بعد أن احتال عليها أحد الأشخاص من بلدها موجهاً سفرها إلى دولة الإمارات بدلاً من دولة عربية مجاورة أثناء توجهها لزيارة ولدها المغترب.

وتفصيلاً، أفاد رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل، المقدم يحيى خلف المطروشي، بأن امرأة حضرت إلى المركز تشكو ضياعها في الدولة بعد فشلها في العثور على ولدها، فتم استقبالها وتولى أفراد الشرطة تأمين مسكن مناسب لها وتوفير كل احتياجاتها لحين البحث في شكواها. وبعد التواصل مع أحد أبنائها في بلدها تبين أن المرأة كانت تنوي السفر لزيارة ولدها في إحدى الدول المجاورة، فقامت بالتواصل مع مكتب سياحة وطلبت منهم الحصول على فيزا وتذكرة سفر، وبالفعل قام المكتب بالإجراءات المطلوبة وتأمين وصولها إلى المطار، وحين وصلت إلى الدولة حاولت التواصل مع ولدها ولم تنجح، وبسؤالها أحد أفراد الجمهور صدمت بأنها في دولة غير وجهتها المقصودة، فتوجهت إلى مركز الشرطة للمساعدة في الوصول إلى وجهتها. وأضاف أن موظفي المركز باشروا على الفور إجراءات تأمين سفرها إلى بلدها، وتوفير جميع احتياجاتها والمسكن والطعام طوال أربعة أيام لحين الانتهاء من إجراءات السفر، ثم قاموا بإيصالها إلى المطار والتأمين عليها بالتنسيق مع عائلتها، واستمر التواصل مع ابنها للاطمئنان على وصولها سالمة.

من جانبها عبرت المرأة عن شكرها لشرطة عجمان على الاهتمام والتعاون الذي أبدته في التعامل معها، والجهود التي بذلوها ومتابعتهم الحثيثة حتى وصولها إلى عائلتها سالمة.

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