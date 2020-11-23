الامارات | السيطرة على حريق بكابل كهربائي كبير بمنزل مقابل مستشفى حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بكابل كهربائي كبير بمنزل مقابل مستشفى حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق شب في كابل كهربائي كبير خارج احد المنازل مقابل مستشفى حتا بحسب المتحدث عن الدفاع المدني الذي أشار إلى بلاغ ورد إلى غرفة العمليات الساعة 5:37 عصر اليوم مع الإشارة إلى وجود اسطوانات غاز في موقع الحريق.

وقال إنه على الفور تحركت فرقة إطفاء وإنقاذ تابعة لمركز الدفاع المدني في منطقة حتا ، وباشرت محاصرة الحادث ومكافحته حال وصولها في الساعة 5:43 ، وتمكنت من السيطرة على الحريق في الساعة 5:50 دون أي إصابات.

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