الامارات | محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. أدى السفيران جمال عبدالله السويدي وشهاب أحمد الفهيم اليمين القانوينة سفيرين لدولة الإمارات معينين في كل من سنغافورة واليابان.

وأقسم السفيران امام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن يكونا مخلصين لدولة الإمارات ورئيسها وأن يحترما دستور الدولة وقوانينها وأن يضعا مصلحة الدولة فوق كل اعتبار ويؤديان وظيفتيهما بكل أمانة وإخلاص ويحافظان على أسرارها.

وتمنى سموه للسفيرين السويدي والفهيم النجاح والتوفيق في مهمتيهما والعمل على تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين دولتنا وكل من سنغافورة واليابان بما يحفظ لبلدنا وشعبنا مصالحهما الوطنية العليا وبناء جسور جديدة بين دولة الإمارات وسنغافورة واليابان تسهم في تعزيز الروابط الانسانية والثقافية والعلمية بين شعبنا والشعبين والسنغافوري والياباني.

وشدد سموه في معرض توجيهاته للسفيرين على أهمية التزامهما بالقيم العربية والاسلامية النبيلة وأن يكونا رسولي سلام ومحبة وانفتاح لشعبنا ودولتنا في هاتين الدولتين الصديقتين.

من جانب آخر تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر الوطن في العاصمة ابوظبي ظهر اليوم وبحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة.

فقد تسلم سموه أوراق اعتماد أصحاب السعادة نغوين مانه توان سفير جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية وكرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية وأمينة شيينه سفيرة جمهورية المالديف وأحمد جاويد سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية ومحمد محمد راره سفير جمهورية موريتانيا الاسلامية ومحمد أبو جعفر سفير جمهورية بنجلاديش الاسلامية وماريا كاميليري سفيرة جمهورية مالطا الذين نقلوا تحيات قادة وزعماء دولهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياتهم لشعب دولة الإمارات مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالسفراء الجدد متنميا لهم إقامة طيبة ومستقرة في دولة الإمارات.. وأكد لهم سموه أنهم سيحظون بكل الرعاية والاهتمام وجميع اشكال المساعدة اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم على أكل وجه خدمة لمصالح بلدانهم وبما يحقق المنافع المشتركة لدولة الإمارات ودولهم والتعاون الإنساني والثقافي والصحي والاقتصادي والتجاري وغيرها من مجالات التعاون التي تعود على الجميع بالخير والمنفعة.

وخاطبهم سموه.. " أنتم في دولة السلام والتعايش ..سوف تحاطون وعائلاتكم بكل مظاهر الترحيب والعيش الكريم الأمن في كنف مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات والأعراق حيث يعيش الجميع بتناغم وانسجام وتواصل انساني لا مثيل له .. وجميع أبواب المسؤولين والوزراء مفتوحة لكم خاصة وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعلى رأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الذي يوليكم ومساعدوه من وزراء وموظفين اهتمامهم ومساعدتهم لكم دون معوقات ..وفقكم الله في مهامكم الجديدة وأعانكم على أدائها بنجاح".

حضر مراسم أداء اليمين وتسلم أوراق الاعتماد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي و وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد أحمد بن جمعة الزعابي و وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي و وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر و زكي أنور نسيبة وزير دولة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارتي شؤون الرئاسة والخارجية والتعاون الدولي.

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