محمد بن راشد: الإمارات دولة السلام والتعايش وأبوابنا مفتوحة للجميع

سيف اليزيد - اليوم 17:52 الإمارات ع+ ع- أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. أدى السفيران جمال عبدالله السويدي وشهاب أحمد الفهيم اليمين القانوينة سفيرين لدولة الإمارات معينين في كل من سنغافورة واليابان.

وأقسم السفيران أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن يكونا مخلصين لدولة الإمارات ورئيسها، وأن يحترما دستور الدولة وقوانينها، وأن يضعا مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، ويؤديان وظيفتيهما بكل أمانة وإخلاص، ويحافظان على أسرارها.

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