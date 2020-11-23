«بلدية أبوظبي» تزيل مشوهات المظهر العام في المدينة وضواحيها

سيف اليزيد - نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، وبالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» والقطاع الخاص حملات عدة، تستهدف إزالة مشوهات المظهر العام في مدينة أبوظبي وضواحيها وفي الجزر القريبة.

وتأتي هذه الحملات تعزيزاً للمظهر العام، ومواجهة أنواع المشوهات كافة التي تساهم في الإضرار بالمظهر الجمالي، والبيئة، وسلامة السكان على حد سواء.

ضمن هذا الإطار نفذت البلدية حملة لإزالة المشوهات على الجزر القريبة من أبوظبي، وحملة أخرى لتنظيف شاطئ مصفح، وحملة لإزالة المشوهات في جزيرة حالة البحراني، وشملت إزالة الخيام القديمة المتهالكة، والأعمدة، وغيرها من المواد المهملة، وكذلك نفذت البلدية حملة لتنظيف جزيرة «الزبارة».

كما أنجزت البلدية حملة لتنظيف قاع البحر؛ بهدف الحفاظ على الحياة والبيئة البحرية بالقرب من جزيرة «الحجاب»، حيث شارك في الحملة مجموعة من الغواصين المتخصصين والمتطوعين.

وأكدت البلدية حرصها على تعزيز علاقات الشراكة مع شركائها الاستراتيجيين ممثلين بمركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» والقطاع الخاص لتنفيذ الأعمال الهادفة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والجزر، وحماية البيئة البحرية والبرية من أنواع الملوثات والمشوهات كافة، وذلك انعكاساً لالتزامها بشأن توفير البيئة الصحية والسليمة لجميع السكان.





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