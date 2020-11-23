الامارات | 5 طرق تقوي مناعة الأطفال في مواجهة (كوفيد-19)

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق تقوي مناعة الأطفال في مواجهة (كوفيد-19) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة في دبي خمسة طرق لتقوية مناعة الأطفال في مواجهة (كوفيد-19)، وطالبت أولياء الأمور بضرورة الحرص عليها لحماية أبنائهم.

وأوضحت الهيئة أن الطرق الخمسة تتمثل في تناول وجبات فاكهة متوازنة، تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات، ممارسة الرياضة والبقاء نشطاً، الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، وتجنب الشعور بالغضب والإجهاد.

وأكدت الهيئة أن المناعة وحدها لا تحمي من (كوفيد-19)، إلا إذا كان الشخص ملتزماً بالإجراءات والتدابير الوقائية، أهمها التباعد الجسدي وغسل اليدين، وطالبت أفراد المجتمع كافة بتوخي الحذر، حيث إن الجميع معرض للإصابة بالفيروسات ونقلها إلى الآخرين.

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