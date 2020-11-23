الامارات | عجمان تخفض المخالفات المرورية بنسبة 50% بمناسبة اليوم الوطني الـ49

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تخفض المخالفات المرورية بنسبة 50% بمناسبة اليوم الوطني الـ49 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49 وبتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.. أصدر قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قرارا بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% وإلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية بدءا من الثاني من ديسمبر 2020 ولمدة شهر.

وأوضح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أن قرار التخفيض ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل تاريخ 23/11/2020 باستثناء مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر ومخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة " شاسي" بدون ترخيص ومخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشارفيروس كورونا المستجد الصادرة وفق قرار سعادة النائب العام رقم 38 لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم 54 .

وقال قائد عام شرطة عجمان أن قرار التخفيض جاء تسهيلا على المخالفين في الدفع للتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصاديةوالاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة وحرصا من شرطة عجمان على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات وتسخيرالسبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين وإنجاز أعمالهم دون تعطيل مصالحهم.

ودعا أصحاب المركبات إلى الإسراع في تسديد المخالفات والاستفادة من الخصم الممنوح خلال المدة المحددة وتجنب ارتكابالمخالفات والحوادث والالتزام بقواعد وارشادات المرور متمنيا السلامة للجميع.

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