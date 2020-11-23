مجموعة المعارف تطلق تقويمها للدورات التدريبية عن بعد للعام 2020-2021

أطلقت مجموعة المعارف، الذراع الخاص بالتدريب والتطوير والاستشارة لجامعة أبوظبي تقويم الدورات التدريبية عن بعد للعام 2020-2021، والتي ستبدأ اعتباراً من ديسمبر المقبل وتستمر لغاية شهر أغسطس 2021. وستتضمن الدورات التدريبية لهذا العام مجموعة متنوعة من التخصصات الجديدة بما في ذلك المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN) والمحاسبة والمالية والحكومة الذكية وإدارة الجودة والموارد البشرية.

وستعقد الدورات التدريبية باستخدام خاصية "المحاضر الافتراضي" لتقدم تجربة حية وتفاعلية للمشاركين، تحت إشراف خبراء معتمدين من مجموعة المعارف الذي يوفرون جملة من الحلول والأنشطة المعرفية الرائدة.

وتغطي الدورات عن بعد عدداً من التخصصات في المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، المحاسبة، التمويل والتدقيق، المهارات الشخصية، الابتكار، الموارد البشرية، الحكومة الذكية، إدارة القيادة، إدارة الجودة والاستراتيجية، وخدمة وسعادة العملاء. وتتوفر الدورات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، ويتاح بعضها باللغة العربية وبعضها الآخر بالإنجليزية.

وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارف: "توفر الدورات التدريبية عن بعد التي تقدمها مجموعة المعارف مخرجات تعليمية بجودة عالية بما يعمل على تنمية المعرفة وتعزيز المهارات المستدامة للأفراد والشركات التي تساهم في تحقيق أهدافهم المهنية. كما وستوفر الدورات التدريبية منصة افتراضية للمشاركين للتفاعل مع فريق الخبراء لدينا وتعزيز معارفهم في مجموعة من التخصصات المختلفة."

وأضاف: "وفي ظل البيئة التنافسية التي يشهدها سوق العمل اليوم، أصبح من الضروري تبني منظومة عمل تواكب التغيرات المستمرة وترفد ثقافة التميز المؤسسي من خلال تعزيز المهارات القيادية والمشاركة الفعالة للموظفين. وستلعب مجموعة المعارف بلا شك دوراً محورياً في تطوير كفاءات بشرية إيجابية ومنتجة، من شأنها أن تسهم في الاحتفاظ بالموظفين والارتقاء بمستوى الرضا بينهم وتعزيز التواصل بين كافة الأفراد في المؤسسة الواحدة."

وتُعد مجموعة المعارف جهة إقليمية رائدة ذات خبرة واسعة في دعم وتعزيز القدرات المهنية والتقنية للقوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسساتها الخاصة والعامة. وقدمت مجموعة المعارف منذ تأسيسها حلولًا في التدريب والتطوير لأكثر من 150,000 شخص في أكثر من 19 دولة بالتعاون مع أكثر من 25 شريكًا دوليًا.