الامارات | محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد الثاني لـ"الوطني" الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد الثاني لـ"الوطني" الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة. رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخميس المقبل، دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، وذلك من قاعة الشيخ زايد بالمقر الرئيس للمجلس في أبوظبي.

وستبدأ مراسم الجلسة، التي تنعقد عن بُعد، باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وعزف السلام الوطني، ثم افتتاح الجلسة بتلاوة آيات من ذكر الله الحكيم، وبعدها النطق السامي لحضرة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتـلاوة المرسـوم الاتحادي بدعـوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد.

وعقب افتتاح الجلسة يلقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، كلمة ترحيباً بصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ثم يتم رفع الجلسة لتوديع حضرة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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