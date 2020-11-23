إكسبو الشارقة يشارك في اجتماع دولي نظمته جمعية مراكز التجارة العالمية لمناقشة خطط تعافي القطاع

شارك مركز إكسبو الشارقة، في الاجتماع الدولي الذي نظمته جمعية مراكز التجارة العالمية، الذي انعقد مؤخرا عبر الاتصال المرئي، تحت عنوان "تعافي قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات"، بهدف تعزيز التعاون الدولي لاستشراف الرؤى المستقبلية، وتقديم الحلول والتوصيات الواقعية والعملية لبلورة خطط تعيد للقطاع دوره في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار حرص المركز على متابعة آخر المستجدات المرتبطة بالنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات على المستوى العالمي بعد تأثرها بتداعيات جائحة كوفيد19.

وأدار الاجتماع سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وحضره سعادة آنا ماريا ارانغو المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية في أمريكا اللاتينية، وسعادة كاي هاتندورف الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات، وباميلا باسكوال رئيس مركز تجارة ميترو مانيلا.

جهود استباقية

واستعرض سعادة سيف محمد المدفع، خلال الاجتماع الخطوات التي اتبعتها دولة الإمارات لتسريع عودة نشاط قطاع المعارض والمؤتمرات، معتبرا أن الجهود الاستباقية والمبكرة التي اتخذتها حكومة الإمارات كانت سببا رئيسيا في عودة الفعاليات وتعزيز قدرتها على أن تخطو خطوات سريعة في بدء مرحلة التعافي، لاسيما وأن الإمارات استأنفت منذ شهر سبتمبر الماضي المعارض والمؤتمرات، مشيرا في هذا السياق إلى حزم المحفزات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة والتي شملت القطاع بجملة من مبادرات الدعم الحكومي التي أعطت دفعة إيجابية للعاملين في هذه الصناعة نحو الاستقرار وضمان استمرارية أعمالهم.

انتعاش الحياة الاقتصادية

كما عرض المدفع من خلال مادة فلمية تجربة مركز إكسبو الشارقة في العودة السريعة لتنظيم واستضافة المعارض المحلية منذ شهر سبتمبر الماضي، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الزوار والجهات المشاركة وذلك نتيجة لاتباع المركز أقصى التدابير الاحترازية للحفاظ على صحة الجميع، والتي كان لها دور كبير في انتعاش الحياة الاقتصادية في الإمارة وتحقيق إنعكاسات إيجابية لدى مجتمع الأعمال المحلي من خلال إيجاد منصات عرض لمنتجاتهم، كما عززت ثقة المجتمع بعودة الحياة إلى طبيعتها، لافتا إلى أن المركز يعتزم أيضا على إطلاق عدد من المعارض الجديدة وإضافها إلى أجندته والتي تستهدف تحفيز عدد من القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة، مؤكدا أنها تشهد إقبالا كبيرا من العارضين للتسجيل والمشاركة، كما أشار المدفع إلى الإنجاز الذي حققته إمارة الشارقة من خلال معرض الشارقة للكتاب الذي سجل خطوة تاريخية جديدة كأول معرض دولي في العالم يُعقد على أرض الواقع خلال فترة كوفيد19 والتي أقيمت خلال الفترة 4 - 14 نوفمبر الجاري في مركز اكسبو الشارقة.

ويشار إلى أن جمعية مراكز التجارة العالمية تختص بتحفيز فرص التجارة والاستثمار لمطوري العقارات التجارية ووكالات التنمية الاقتصادية والشركات الدولية، وتضم أكثر من 90 دولة ويدعمهما 15000 متخصص في صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.