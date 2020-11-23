«الأعلى للبترول» يعلن اكتشاف 2 مليار برميل من النفط الخام التقليدي و22 مليار برميل من موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلن المجلس الأعلى للبترول اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول.

واعتمد المجلس الأعلى للبترول خطة عمل «أدنوك» لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم للسنوات الخمس القادمة، والتي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي حيث تعتزم «أدنوك من خلال هذه الخطة إعادة توجيه 160 مليار درهم (‏‏‏‏43.6 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة ما بين 2021 و2025 عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، الذي يهدف إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات.

محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول (تصوير: عيسى الحمادي - عبدالله النيادي - حامد المنصوري - راشد المنصوري - محمد الحمادي)

كما وافق المجلس، خلال اجتماعه، على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في عام 2019 ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «بمباركة رئيس الدولة، عقد المجلس الأعلى للبترول اجتماعه.. واطلع على جهود أدنوك في التصدي لجائحة «كوفيد - 19» وتركيزها على سلامة الكوادر والمجتمع واستدامة العمليات واستمرار المساهمة في نمو اقتصاد الدولة وازدهارها».

وأضاف سموه: «نعلن اكتشافات نفطية جديدة واعتماد خطة أدنوك الخمسية للنمو بمصاريف رأسمالية بقيمة 448 مليار درهم وإعادة توجيه 160 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج القيمة المحلية المضافة، وكلفنا أدنوك باستكشاف الفرص المحتملة في مجال الهيدروجين بوصفه وقوداً نظيفاً».

وتابع سموه: «سعدت بلقاء عدد من أبنائي وبناتي العاملين في خطوط أدنوك الأمامية وأعضاء برنامج تطوير قياداتها المستقبلية والتعرف على جهودهم المميزة... تطوير القيادات الشابة وإعدادهم للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للوطن، منهج ثابت وراسخ في سياسة الدولة».

محمد بن زايد مترئساً اجتماع المجلس الأعلى للبترول أمس

واستعرض المجلس الأعلى للبترول النقلة النوعية التي تحققها «أدنوك» في نشاطاتها في مجال التسويق والإمداد والتداول والتطوير المستمر الذي تنجزه لتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات للعملاء لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه وتكريره وبيعه، حيث أصبحت أدنوك بفضل هذا التوسع أكثر تكاملاً في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتخزين والتجارة والتداول.. وذلك عبر تأسيس شركتين تجاريتين جديدتين هما:«أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية».. كما تعتزم أدنوك توسيع قدراتها في مجال الشحن من خلال شراء أسطول من ناقلات النفط الخام العملاقة من خلال شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» مما يوفر تدفقات جديدة للإيرادات على المدى البعيد مع دخولها قطاعاً جديداً لدعم تلبية الطلب المتنامي على منتجاتها وانتقالها إلى التجارة والتداول.

واطلع المجلس على المشروع المشترك الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بين أدنوك و«القابضة -ADQ» تحت اسم «تعزيز»- والذي أسسه الطرفان بهدف التطوير والإشراف على إقامة مشاريع صناعية ضمن «مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية».

شارك في الاجتماع.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي ومعالي المهندس عبدالله ناصر السويدي وسعادة سهيل فارس غانم المزروعي.

هزاع بن زايد خلال حضوره اجتماع المجلس

خط الدفاع الأول

كما تواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن طريق الاتصال المرئي مع عدد من موظفي «أدنوك» الذين شاركوا في خط الدفاع الأول خلال مرحلة كورونا.. وأثنى على إخلاصهم وتفانيهم في العمل.. مشدداً سموه على أن الكوادر البشرية هي أثمن ما يمتلكه الوطن. كما التقى سموه عبر الاتصال المرئي عدداً من أعضاء «برنامج قيادات أدنوك الشابة».. مؤكداً أهمية تمكين وتطوير الطاقات الشابة في الدولة وضمان تزويدهم بالمهارات اللازمة وصقلها لبناء حياة مهنية ناجحة.

نجاح «أدنوك»

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. أن خطط واستراتيجيات تطوير مختلف القطاعات الحيوية في الدولة خاصة قطاع النفط والغاز تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.. مشيداً بجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لتوسعة استثماراتها ونشاطاتها عبر استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي لضمان استمرارها في تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وشعبها.

وأشار سموه إلى أهمية نجاح «أدنوك» في المحافظة على تنافسيتها ومرونتها واستمرارية واستدامة أعمالها دون انقطاع أو توقف في عملياتها الأساسية ومواصلة تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق حالياً وانتشار جائحة «كوفيدـ 19».

منصور بن زايد خلال اجتماع المجلس

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. أن اكتشاف «أدنوك» موارد نفط غير تقليدية في مناطق برية وزيادة الاحتياطي النفطي من الموارد التقليدية.. يأتي نتيجة لجهودها الحثيثة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من احتياطيات الموارد الهيدروكربونية لصالح وخدمة دولة الإمارات، حيث ستسهم الموارد الجديدة في تعزيز أمن الطاقة في الدولة وترسيخ مكانتها مورداً عالمياً أساسياً وموثوقاً لأجود أنواع النفط الخام.

كما أعرب سموه عن تقدير المجلس الأعلى للبترول للتقدم المحرز في خطط أدنوك للتوسع في عمليات التكرير والبتروكيماويات.. مشيراً إلى أنها ستلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد «كوفيد- 19».. إضافة إلى نهج أدنوك الذكي والمبتكر في التوسع في بناء الشراكات الاستراتيجية وخلق الفرص الاستثمارية المشتركة التي أدت إلى إنجاز الشركة لعدد من الاتفاقيات والصفقات المهمة.