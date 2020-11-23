حمدان بن زايد: الاكتشافات تعزز مكانة الدولة

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن الاكتشافات النفطية الجديدة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للبترول، أمس، ستسهم في زيادة معدلات الإنتاج النفطي للدولة وتعزيز مكانتها كمورد عالمي للطاقة.

وقال سموه عبر «تويتر»: «إعلان مهم من شأنه أن يدعم المشاريع التنموية الكبرى تماشياً مع استراتيجية التطوير الهادفة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة».

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