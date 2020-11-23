هزاع بن زايد: الاكتشاف ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر «تويتر»، أن إعلان المجلس الأعلى للبترول برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اكتشاف كميات ضخمة من النفط الخام التقليدي وموارد النفط غير التقليدية، يعزز حضور الدولة في هذه السوق الحيوية، ويرفع رصيد ثروتها النفطية، مما ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية ويزيد من نشاط حركة التنمية. مبارك هذا الاكتشاف الكبير.

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