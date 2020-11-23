نهيان بن مبارك: مستقبل الدولة مرتبط بقدرات أبنائها وبناتها

سيف اليزيد - دبي (وام)



نظمت كليات التقنية العليا، أمس، حفلاً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد بمناسبة تخريج 1098 طالباً وطالبة على مستوى فرعيها بدبي من قادة الجيل الرابع من دفعتي العامين 2019 و2020.

واستُهل الحفل بكلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والخريجين وأولياء أمورهم.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته، أن قيادة الدولة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بدعم مسيرة التعليم، وتؤكد دائماً أن مستقبل الدولة مرتبط بقدرات أبنائها وبناتها، وأن الاهتمام بالتعليم هو اهتمام بالمستقبل وبالقدرة على تحقيق كل ما نسعى إليه من آمال وطموحات.

وعبر معاليه عن عظيم الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لدعمهم القوي لكليات التقنية العليا، وحرصهم على أن تكون في أعلى مستوى من الجودة والتميز.

من جانبه، هنأ معالي ناصر بن ثاني الهاملي الخريجين والخريجات من قادة الجيل الرابع بمناسبة تخرجهم، معلناً باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا، تخريج 1098 طالباً وطالبة من خريجي وخريجات دفعتي العامين 2019 و2020 على مستوى كليات التقنية العليا بدبي الذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على الشهادة الجامعية بجدارة واستحقاق.

وفي الختام، أدى الخريجون والخريجات قسم الولاء والإخلاص للقيادة والوطن، معبرين بكلماتهم عن الشكر لكل من دعم نجاحهم وتميزهم.