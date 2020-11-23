ميركل تدعو لمعاهدة عالمية

سيف اليزيد - برلين (د ب أ) أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تأييدها لفكرة إبرام معاهدة عالمية لمكافحة الجائحات مستقبلاً. وفي أعقاب قمة مجموعة العشرين، التي عُقدت افتراضياً برئاسة السعودية، قالت ميركل: إن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، أعد اقتراحاً بهذا الخصوص وأعربت عن تأييدها لهذا المقترح. ورأت ميركل أن المعاهدة يمكن أن تكون درساً مستخلصاً مما يشهده العالم حالياً.

وينص اقتراح ميشيل على تعزيز التوافق بشأن التعاون الدولي، من أجل إتاحة القدرة للتعامل مع الجائحات بسرعة أكبر، وبشكل أكثر تنسيقاً.

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