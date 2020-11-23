إندونيسيا تُبدّل مع الهند

سيف اليزيد - جاكرتا (أ ف ب) ستتولى إندونيسيا رئاسة مجموعة العشرين في 2022، بدلاً من الهند التي ستتولاها في العام التالي، حسبما أعلن وزير الخارجية الإندونيسي أمس.

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية رتنو مرصودي: جرى الاتفاق على تعديل جدول رئاسة مجموعة العشرين باعتبار أن إندونيسيا سترأس أيضاً مجموعة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في 2023. وقالت مرصودي في مؤتمر صحافي: «في الأصل كان مقرراً أن تتولى إندونيسيا رئاسة المجموعة في 2023».

وتابعت: «لكن، نظراً إلى أن إندونيسيا ستتولى في عام 2023 رئاسة مجموعة آسيان، بحثت إندونيسيا تبديل رئاسة مجموعة العشرين مع الهند».

وأكدت أن «الهند بدورها طلبت تبديل موعد رئاستها للمجموعة إلى 2023».

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