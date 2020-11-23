الامارات | «التربية» تطلق منصة الاعتماد الدولي للبرامج الجامعية

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تطلق منصة الاعتماد الدولي للبرامج الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة الاعتماد الدولي للبرامج الجامعية، وهي بمثابة بوابة عامة توفر معلومات عن مؤشر الأداء الاستراتيجي الوطني الخاص حول البرامج الجامعية في مؤسسات التعليم العالي في الدولة التي حصلت على الاعتماد الدولي. وشهد إطلاق البوابة عدد من القيادات التربوية بالوزارة إلى جانب أعضاء الفريق التنفيذي الوطني المعني بالمؤشر، بالإضافة إلى مجموعة من مسؤولي الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

وتهدف المنصة التي تستهدف جميع مؤسسات التعليم العالي المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تتلخص في توفير معلومات عن البرامج الجامعية في الدولة المعتمدة دولياً، وتوفير قائمة بهيئات الاعتماد الدولية الموثوقة التي تعمل كدليل لمؤسسات التعليم العالي في تخطيطها للحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها، بالإضافة إلى توفير عدد من الموارد والمراجع التي يمكن أن تساعد المؤسسات في الحصول على الاعتماد وأيضاً توفير منصة لتبادل الخبرات والأخبار في هذا المجال بين مؤسسات التعليم العالي، وتعتبر المنصة دليلاً رسمياً لمؤسسات التعليم العالي في الدولة، ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط:

https://ipap.moe.gov.ae

وبينت وزارة التربية والتعليم أن مؤشر الأداء الاستراتيجي الوطني الخاص بالاعتماد الدولي للبرامج هو عبارة عن أداة لقياس عدد برامج البكالوريوس المعتمدة وطنياً، والتي حصلت على اعتماد إضافي من هيئة اعتماد دولية معترف بها، مشيرة إلى جملة من الشروط التي يجب على الجامعات تلبيتها لتكون مؤهلة لقياسها من خلال المؤشر، منها أن يكون هناك جهة دولية تعتمد تخصص البرنامج الجامعي، بالإضافة إلى تخريج دفعتين على الأقل من البرنامج الجامعي ذاته. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي الدكتور محمد المعلا، أن إطلاق المنصة يصب في تحقيق محور الجودة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وهو ما يعزز رؤية الوزارة ويحقق توجيهات القيادة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news