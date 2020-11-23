الامارات | دبي تستضيف مؤتمراً دولياً للأمراض الجلدية وطب التجميل

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف مؤتمراً دولياً للأمراض الجلدية وطب التجميل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنعقد، يومي 10 و11 ديسمبر المقبل، فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الخامس للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2020»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، وحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كجزء من برنامج العطاء، الذي أطلقه مؤتمر «ميدام» لترسيخ ثقافة الوعي بالعمل والعطاء بين أطباء الأمراض الجلدية ورؤساء الجمعيات العربية والعالمية.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر، على فترة يومين، نحو 800 طبيب ومتخصص على أرض الواقع، بالإضافة إلى نحو 3000 افتراضي من مختلف قارات العالم.

وقال استشاري الأمراض الجلدية رئيس المؤتمر، الدكتور خالد النعيمي، إن المؤتمر يعقد في ظل تحديات جمة، طبية وتنظيمية ومالية، للقطاع الطبي والصحي على مستوى العالم، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتاً إلى أنه ستتم مراعاة كل الاحتياطات، والإرشادات الحكومية بخصوص المؤتمرات والفعاليات الأكاديمية، الموصى بها من دائرة السياحة والتسويق التجاري وحكومة دبي، حيث سيتم توفير عيادة خاصة لفحص PCR، علماً بأن نتائج الفحص تظهر خلال ساعات قليلة، لضمان سلامة كل المدعوين والمشاركين.

وأضاف أن المؤتمر سيشهد طرح العديد من أوراق العمل العلمية والبحثية، بخصوص هذه الجائحة، وعلاقتها بالأمراض الجلدية، كما سيتم طرح العلاجات والأدوية الطبية والتجميلية، وكذلك طرق علاج جديدة، مثل العلاجات البيولوجية والأكزيما الحادة المزمنة والثعلبة وغيرها، كما سيتم عرض عدد من أحدث أنواع أجهزة الليزر، لافتاً إلى أن الشركات العالمية باتت تنظر إلى سوق دبي كنقطة انطلاق للأسواق العالمية، نظراً إلى الموقع الاستراتيجي للإمارة الذي يربط الشرق والغرب، خصوصاً أن السوق تنمو بزيادة سنوية تراوح بين 7.5 و10%.

وقال إن المؤتمر سيناقش آخر مستجدات طب الأمراض الجلدية وطب التجميل ومقاومة الشيخوخة، وسيتم كذلك عقد ورش عمل علمية متنوعة، وبرامج علمية طيلة أيام المؤتمر على أيدي أمهر الكفاءات والخبرات في العالم من الأطباء ذوي الاختصاص، لعرض آخر التقنيات وأحدث ما توصل له العلم البشري في مجال علاجات الأمراض الجلدية وطب التجميل، برعاية من الشركات العالمية والمحلية الرائدة في هذا المجال.

بدوره، قال المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية، عبدالله بن سوقات، إن حضور ومشاركة معظم جمعيات الأمراض الجلدية، ومنظمة الصحة العالمية، بنخبة من المحاضرين المتميزين، سواء شخصياً أو افتراضياً، ما هما إلا دلالة واضحة على مدى الأهمية التي بات يحظى بها «ميدام» على مستوى العالم، نظراً إلى الأوراق العلمية وأحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بالأمراض الجلدية التي سيبحثها المؤتمر.

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