الامارات | رُخص قيادة مجانية لـ 25 من ذوي الدخل المحدود

شكرا لقرائتكم خبر عن رُخص قيادة مجانية لـ 25 من ذوي الدخل المحدود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استمرار المبادرة الخيرية التي تُعنى بتوفير المواد التدريبية والتعليمية والإجراءات الخاصة بمنح رخص سواقة مجانية لذوي الدخل المحدود، بالتعاون مع معهد الإمارات للسياقة وجمعية بيت الخير.

وحصل 25 شخصاً على رخص قيادة مجانية، ضمن المبادرة، التي تندرج في إطار تعزيز مسؤولية الهيئة تجاه شرائح المجتمع المختلفة.

وقال رئيس اللجنة العليا لمحفظة الهيئة للخير المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي التابعة للهيئة، الدكتور يوسف آل علي، إن المبادرة تأتي بناءً على اتفاقية تم توقيعها مع معهد الإمارات للسياقة، في عام الخير (2017)، بوصفه شريكاً في محفظة الهيئة للخير، ويتم بموجبها منح أشخاص من ذوي الدخل المحدود، من جميع الجنسيات، رخص قيادة مجانية، عبر التكفل بنفقات الرخصة، بدءاً من فتح الملف ومروراً بالتدريبين النظري والعملي، واختبارات الإشارات، والمواقف، والسوق، والطريق السريع، وانتهاءً بالاختبار النهائي ومنح الرخصة.

وأضاف أن معهد الإمارات للسياقة وجمعية بيت الخير قدما جهوداً فعّالة لتحقيق أهداف «محفظة الهيئة للخير»، ولعبا دوراً مؤثراً في تعزيز المحفظة من حيث غاياتها الرامية إلى تنويع المبادرات الإنسانية والفئات المُستحقة للدعم والمساندة، بما يخفف عن كاهلهم أعباء الحياة.

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