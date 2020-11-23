الامارات | 3 ضوابط لمنع الغش في الامتحانات الافتراضية

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ضوابط لمنع الغش في الامتحانات الافتراضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت مدارس خاصة ثلاثة ضوابط لمراقبة امتحانات نهاية الفصل الأول «عن بُعد» لمنع محاولات الغش بين الطلبة، إذ ألزمت الطلبة بفتح الكاميرا والميكروفون خلال فترة تأدية الامتحان، ووضع توقيت زمني محدد للإجابة عن كل سؤال، وإغلاق السؤال بعد فوات الوقت المحدد للإجابة.

وقالت المدارس إنها شكلت فرقاً فنية من المختصين في المجال الإلكتروني لمراقبة الامتحانات التي تتم «عن بعد»، وحل أي مشكلة فنية قد تحدث خلال الامتحانات، كما تركت للطلبة خيار تأدية الامتحانات في الصف المدرسي أو «عن بعد» مع التزامها بنسبة 30% من عدد الطلبة في الصف الدراسي.

وقالت مديرة مدرسة النور في إمارة الشارقة، رولا محمد رغب نسب، لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم تطبيق نظام مراقبة الامتحانات لمنع أي محاولة غش بين الطلبة، ويتضمن إلزام الطلبة بفتح الكاميرا والميكروفون طوال فترة الامتحان، والإجابة عن الأسئلة خلال الوقت الزمني المحدد لكل امتحان. وأوضحت أنه تم تحديد مدة الامتحان بساعة، كما تم وضع توقيت للإجابة عن كل سؤال حسب طبيعة السؤال وطول الإجابة، ولفتت إلى أنه في حال تجاوز الطالب زمن الإجابة على السؤال فإن السؤال يتحول لخاصية «بلوك»، ويتم إغلاق السؤال بشكل تلقائي فور انتهاء مدة الإجابة، ووضع علامة حمراء على السؤال، وإلزام الطالب بالانتقال إلى السؤال التالي.

وأضافت أنه يمكن للطالب الانتقال من سؤال إلى آخر في حال أجاب عن السؤال قبل انتهاء الوقت المحدد، مشيرة إلى أن هذه الضوابط تمنع بشكل نهائي الطلبة من الغش وتلزمهم بالاستعداد الجيد للامتحان وبالوقت المحدد لزمنه.

وأشارت نائب مدير مدرسة الشارقة الدولية الخاصة في أم القيوين، منى سرحال، إلى أن المدرسة شكلت فريقاً فنياً من المختصين في المجال الإلكتروني لضبط ومراقبة الطلبة خلال امتحانات نهاية الفصل الأول، وتابعت أن فتح الكاميرات والميكروفون إلزامي لجميع الطلبة، حيث يتم مناداة الطالب الذي لا تظهر صورته وحل المشكلة الفنية لعدم ظهور الصورة.

وأضافت: «في حال عدم رد الطالب على المعلم أو المراقب، أو عدم ظهور صورته، سيتم اعتباره متغيباً، وسيتم التواصل معه أو مع أسرته من أجل إبلاغهم بأهمية تأديته للامتحان والتزامه بالضوابط والشروط».

وذكرت أن المدرسة تركت للطلبة خيار تأدية الامتحانات في الفصول الدراسية بسعة 30% من عدد الطلبة أو تأديته في المنزل «عن بعد»، ولفتت إلى أن أي محاولات للغش يتم ضبطها في الامتحانات سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطالب غير الملتزم.

ورأى مشرف القسم الثانوي في مدرسة خاصة برأس الخيمة، إيهاب محمد، أن الضوابط التي وضعتها المدرسة لمراقبة الامتحان تصب في مصلحة الطالب، ومن شأنها أن تزيل التوتر والقلق بين الطلبة خلال فترة الامتحانات، ولفت إلى أنه لا يمكن لأي طالب الدخول إلى النظام الالكتروني وفتح رابط الامتحان دون فتح الكاميرا والمايك، وإلا يتم اعتباره غائباً ومخالفاً للضوابط التي فرضتها المدرسة.

وأضاف أنه في حال لم يتمكن أي طالب من تأدية الامتحان في الوقت المحدد بسبب خلل فني، يتم إعادة الامتحان له في وقت لاحق مع تطبيق الإجراءات والضوابط نفسها، مع تغيير أسئلة الامتحان. ولفت إلى أنه تم التنبيه على الطلبة بعدم الاستعانة بأي كتب أو مواد خلال تأدية الامتحان، وأن عليهم النظر في الشاشة والإجابة عن الأسئلة، وعدم الحديث مع أفراد المنزل أو استخدام الهاتف خلال زمن الامتحان، وإلا يعتبر الطالب مخالفاً ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

• عند عدم رد الطالب على المعلم وظهور صورته يتم اعتباره متغيباً.

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