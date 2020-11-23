الامارات | «محمد بن راشد للإسكان» توافق على 946 خدمة إسكانية في 9 أشهر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 946 طلباً إسكانياً في أربع خدمات إسكانية، خلال تسعة أشهر من العام الجاري (من يناير حتى سبتمبر)، وهي بناء مسكن (734 موافقة)، ومسكن جاهز (52 موافقة)، وشراء مسكن جاهز غير مملوك للمؤسسة (38 موافقة)، وصيانة أو إضافة أو إحلال (122 موافقة )، بكلفة تزيد على 649 مليون درهم. وقالت مديرة إدارة إسعاد المتعاملين في المؤسسة، نورة الرميثي: «تشترط مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لحصول المواطن على قرض شراء مسكن غير مملوك لها، شروطاً عدة، أبرزها أن يكون الدخل الشهري أعلى من 15 ألف درهم، ولا يتجاوز 100 ألف درهم، ولا تزيد نسبة الاستقطاعات الشهرية من راتبه، إضافة إلى قسط المؤسسة، على 70%، ولم يستفد أو زوجته من قرض إسكان أو مسكن حكومي من أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، وأن يكون معيلاً، ولا يقل عمر صاحب الطلب عن 21 سنة، ولا يزيد عمره على 60 سنة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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