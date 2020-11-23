الامارات | طقس غائم جزئياً مع سقوط أمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم جزئياً مع سقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خصوصاً الساحلية والشمالية والشرقية، مع سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة شمالية غربية /‏‏ 20 - 30 كم/‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏س أحياناً. كما توقع المركز أن يكون الخليج العربي مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والمد الثاني عند 18:39، والجزر الأول عند الساعة 12:55 والجزر الثاني عند الساعة 02:07، وبحر عمان متوسط - مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند 17:14 والثاني عند الساعة 05:32، والجزر الأول عند الساعة 11:29 والجزر الثاني عند الساعة 22:25. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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