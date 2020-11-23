الامارات | عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني للحكومة الاتحادية من الأول حتى 3 ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني للحكومة الاتحادية من الأول حتى 3 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ49 للدولة، ستبدأ في الأول من ديسمبر المقبل وتستمر حتى الثالث منه (من الثلاثاء إلى الخميس)، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد السادس من ديسمبر. وجاء الإعلان عن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني وفق تعميم خاص موجّه إلى الوزارات والجهات الاتحادية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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