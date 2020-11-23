- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية» تمدّد فترة تحديث بيانات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمديد فترة تحديث بيانات المواطنين حتى نهاية العام الجاري (31 ديسمبر 2020).
وأكدت أن التمديد يمثل فرصة جديدة للمواطنين المستفيدين لتحديث بياناتهم، سواء عن طريق التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني: www.ica.gov.ae.
وأوضحت أن تحديث البيانات يسهم بشكل كبير في دعم جهود الدولة لمواجهة «كوفيد-19» والحد من انتشاره، كونه يوفر منظومة رقمية تلبي متطلبات القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، فضلاً عن دوره المحوري في ضمان استمرارية الخدمات الحكومية وتقديمها وفق أفضل معايير الكفاءة.
ولفتت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة مخصصة للفئة العمرية 18 - 60 سنة، فيما تستأنف عمليات التحديث للشرائح المجتمعية الأخرى لاحقاً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «الهوية» تمدّد فترة تحديث بيانات المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.