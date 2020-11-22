الامارات | الطقس المتوقع للأيام القادمة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع للأيام القادمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي: الاثنين..
الطقس: رطب صباحاً على المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع سقوط أمطار - انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار، سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س.
البحر: متوسط الموج يصبح مضطرب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.
الثلاثاء ..
الطقس: مغبر وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشمالية والساحلية وتمتد على بعض المناطق الداخلية مع فرصة سقوط أمطار - انخفاض اخر طفيف في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية ليلاً معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.
البحر: مضطرب الموج يصبح متوسط تدريجياً في المساء في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.
الأربعاء..
الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على الساحل الشرقي وبعض المناطق الشمالية مع فرصة سقوط أمطار.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس ..
الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على الساحل الشرقي وتمتد على بعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة..
الطقس: صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً شرقاً بعد الظهر وعلى الجزر والبحر ليلاً مع احتمال سقوط أمطار.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.