الامارات | الطقس المتوقع للأيام القادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع للأيام القادمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي: الاثنين..

الطقس: رطب صباحاً على المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع سقوط أمطار - انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار، سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: متوسط الموج يصبح مضطرب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

الثلاثاء ..

الطقس: مغبر وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشمالية والساحلية وتمتد على بعض المناطق الداخلية مع فرصة سقوط أمطار - انخفاض اخر طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية ليلاً معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج يصبح متوسط تدريجياً في المساء في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

الأربعاء..

الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على الساحل الشرقي وبعض المناطق الشمالية مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس ..

الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على الساحل الشرقي وتمتد على بعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة..

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً شرقاً بعد الظهر وعلى الجزر والبحر ليلاً مع احتمال سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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