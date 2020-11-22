الامارات | بالفيديو.. حاكم الشارقة يتفقد عدداً من المشاريع التطويرية في مدينة خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حاكم الشارقة يتفقد عدداً من المشاريع التطويرية في مدينة خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم عددا من المشروعات التنموية والحيوية في مدينة خورفكان، في إطار حرص سموه الدائم على متابعة مشروعات الإمارة ورفدها بالمرافق الخدمية والمواقع السياحية.

وكان في استقبال صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات والبنية التحتية في الشارقة المستشار المهندس صلاح بن بطي المهيري، حيث استهل سموه زيارته بتفقد سير الأعمال الأخيرة والتشطيبات النهائية لمشروع "مدرج خورفكان".

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في المدرج، متفقداً التدرج وأماكن الجلوس المختلفة والزوايا وجنبات المدرج، واطلع سموه على بعض الصور واللقطات الخاصة بالمشروع الجاري إنشاؤه على مساحة المشروع 400 ألف قدم مربع، واستمع سموه إلى تفاصيل المشروع من المهندسين، وأبدى سموه الملاحظات والتوجيهات الخاصة باللمسات الأخيرة لهذا المشروع.

بعد ذلك توجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، إلى سد الرفيصة، وتفقد المكان، ووجه سموه بإضافة جلسات عائلية مظللة، تتضمن جميع مستلزمات الجلوس والراحة، وكذلك مواقع للشواء.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، بعمل مواقف سيارات ودورات مياه إضافية في سد الرفيصة، وإنشاء مسار جبلي يربط بين المواقف الحالية وقناة الرفيصة المائية ثم الوصول إلى برجي الرفيصة والعودة مرة أخرى إلى المواقف، بجانب جلسات عائلية مباشرة على قناة الرفيصة بالإضافة إلى المرافق الموجودة حالياً في المكان كالمطعم والمقهى ومنطقة الألعاب، وذلك حرصاً من سموه على توفير أعلى درجات الراحة والترفيه لرواد المكان.

وسيتم افتتاح مدرج خورفكان في القريب العاجل، ضمن حفل ضخم وعروض كبيرة، وعرض لفيلم "خورفكان"، بعد أن تم إضافة تفاصيل جديدة لم يكن يتضمنها الفيلم أثناء عرضه الأول خلال افتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة طريق خورفكان، وذلك استكمالاً للأحداث التي دارت في فترة الغزو البرتغالي لمدينة خورفكان.

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