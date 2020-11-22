الامارات | محمد بن زايد: نعلن اكتشافات نفطية جديدة واعتماد خطة أدنوك الخمسية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نعلن اكتشافات نفطية جديدة واعتماد خطة أدنوك الخمسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "بمباركة رئيس الدولة، عقد المجلس الأعلى للبترول اجتماعه .. واطلع على جهود أدنوك في التصدي لجائحة " كوفيد - 19 " وتركيزها على سلامة الكوادر والمجتمع واستدامة العمليات واستمرار المساهمة في نمو اقتصاد الدولة وازدهارها".

وأضاف سموه قائلاً "نعلن اكتشافات نفطية جديدة واعتماد خطة أدنوك الخمسية للنمو بمصاريف رأسمالية بقيمة 448 مليار درهم وإعادة توجيه 160 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج القيمة المحلية المضافة، وكلفنا أدنوك باستكشاف الفرص المحتملة في مجال الهيدروجين بوصفه وقودا نظيفا".

واختتم سموه قائلاً "سعدت بلقاء عدد من أبنائي وبناتي العاملين في خطوط أدنوك الأمامية وأعضاء برنامج تطوير قياداتها المستقبلية والتعرف على جهودهم المميزة...تطوير القيادات الشابة وإعدادهم للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للوطن، منهج ثابت وراسخ في سياسة الدولة".

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