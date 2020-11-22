سيف اليزيد -



أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من الأول ولغاية الثالث من شهر ديسمبر المقبل «من الثلاثاء وحتى الخميس» إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، وذلك بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الــ 49 للدولة.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية في الدولة.

كانت هذه تفاصيل خبر عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ49 للدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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