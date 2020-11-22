الامارات | الموارد البشرية والتوطين تحدد اجازة "الخاص" بمناسبة يومي "الشهيد" و"الوطني"

شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية والتوطين تحدد اجازة "الخاص" بمناسبة يومي "الشهيد" و"الوطني" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إجازة مدفوعة الاجر لمدة 3 أيام لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، اعتباراً الفترة من الأول ولغاية الثالث من شهر ديسمبر المقبل بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الــ 49 لدولة الإمارات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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