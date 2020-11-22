الامارات | "الشارقة للتعليم الخاص" تحدّد ضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة للتعليم الخاص" تحدّد ضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ضوابط وإجراءات خاصة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، للمدارس الخاصة التي تتبع المناهج الأجنبية، بما يضمن توفير أعلى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين.

كما حدّدت الهيئة جملة من الإجراءات الواجب التقيّد بها، لمنع انتشار الفيروس، وضمان سير العملية التعليمية بصورة صحيحة، وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وتشمل استخدام الطالب لأدواته الخاصة، وعدم استعارة أي منها من الزملاء، والالتزام بقواعد الاختبار والاستثمار الأمثل للوقت المحدد، والالتزام بارتداء الكمامة، مع المحافظة على التباعد الجسدي.

وتأتي هذه الضوابط والإجراءات في إطار جهود الهيئة، ومتابعتها لسير المنظومة التعليمية، وحرصها على توفير مناخ ملائم، يتيح للطلبة تقديم امتحاناتهم في بيئة مثالية خالية من الضغوط أو القلق.

وأكّد مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، علي الحوسني، أهمية تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية، للحفاظ على سلامة الطلاب، وطواقم العاملين من هيئات إدارية وتدريسية قبل وأثناء الامتحانات، مع الاستمرار في تطبيق الآليات والتدابير المعتادة وما تتضمنه من الكشف عن الحرارة، وتعقيم المرافق والفصول كافة، وارتداء الكمامات، والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات وملصقات واضحة للعيان، كما شدد على ضرورة الالتزام، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات، حرصاً على الصحة العامة، مشيراً إلى أن الهيئة ستنفذ زيارات رقابية ميدانية للوقوف على سير الامتحانات، والتأكد من التزام المدارس وتقيدها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأفاد بأن امتحانات المدارس الأجنبية، سيتم إدارتها في المدارس وفق النظام التعليمي الذي تم اختياره، حيث يمكن للطلبة الذين اختاروا التعلم عن بُعد، أداء الاختبار وفقاً للنظام ذاته، شريطة أن تضع المدرسة نظام امتحانات قائم على قياس المهارات، فيما توجب اختبارات المجالس الدولية (البورد) على المدارس، التقيد بالآلية المعتمدة في طريقة هذه الاختبارات من قبل المجلس الدولي المنظم لها.

وأوضح أن المدارس ستلتزم بإجراء الاختبارات المعيارية إلكترونياً، سواء بالمدرسة أو عن بُعد، بحيث يؤدي طلبة التعلم عن بُعد امتحاناتهم بالنظام نفسه، لافتاً إلى إمكانية تأديتهم للامتحانات في مقار مدارسهم، على أن تقوم تلك المدارس بالتنسيق مع مزودي الاختبارات لضمان صحة وصدقية النتائج.

ودعا علي الحوسني أبناءه الطلبة الى الجد والاجتهاد في المذاكرة، والتركيز بشكل كامل وصولاً الى التفوق العلمي، مطالباً أولياء الأمور بتهيئة الأجواء، وتوفير بيئة صحية للطلبة، تساعدهم على المراجعة قبل الامتحانات، بعيداً عن أي مؤثرات خارجية قد تشتت انتباههم أو تركيزهم، والعمل على طمأنتهم وتشجيعهم.

وحرصت الهيئة منذ انطلاق العام الدراسي الحالي على تنفيذ جولات رقابية تفقدية، لضمان التزام المدارس بتطبيق التدابير والاجراءات الاحترازية، التي عممتها الهيئة على المدارس الخاصة من خلال دليل إرشادي للإجراءات، رسم خارطة طريق شاملة حول آليات التعليم، والالتزام بالاشتراطات الصحية، للمدارس والمؤسسات التعليمية، بهدف تأمين سلامة الطلبة وجميع العاملين في تلك المؤسسات، ونجاح العام الدراسي.

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