عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني في الحكومة الاتحادية تبدأ من 1 حتى 3 ديسمبر

سيف اليزيد - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الــ 49 لدولة الإمارات ، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر2020، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020 وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية، والذي اعتمد أجندة العطلات الرسمية.

وجاء هذا الإعلان وفق تعميم خاص موجه إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ 49 للدولة في الحكومة الاتحادية.

ورفعت الهيئة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

كما هنأت شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهاتين المناسبتين.