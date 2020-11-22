"الأرصاد": هزة أرضية بقوة 4.6 درجة جنوب إيران.. ولا تأثير على الدولة

سيف اليزيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وقعت على عمق 10 كيلو مترات جنوب إيران في الساعة الثامنة و13 دقيقة من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي للدولة.

وأوضح المركز، في بيان له، أن مثل هذه الهزات وعلى هذا البعد غير محسوسة في الدولة وليس لها أي تأثير.

تجدر الاشارة إلى أن هذا النشاط طبيعي على حدود الصفيحة العربية على طول سلسلة جبال زاغروس جنوب وغرب إيران.

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