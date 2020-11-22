" مُدن العقارية" تُعلن استعدادها لعملية هدم أبراج ميناء بلازا بالتعاون مع إحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً

علنت "شركة مدن العقارية"، شركة التطوير العقاري، عن استعدادها لعملية هدم أبراج ميناء بلازا، وذلك بالتنسيق مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، وبالتعاون مع أبرز الشركات في مجال الهدم المباني، للقيام بتنفيذ عمليات هدم أبراج ميناء بلازا في 27 نوفمبر الجاري، وذلك كجزء من خطة التجديد الشاملة لمنطقة ميناء زايد.

وتعد عمليّة هدم أبراج ميناء بلازا هي المرحلة الثانية ضمن الخطّة الشاملة لإعادة تطوير منطقة ميناء زايد، وذلك وفقاً للرؤية حكومة أبوظبي الرامية لتنفيذ مشاريع وتطويرها وتحديث بنية تحتية بأعلى المعايير الدولية وتحويلها إلى مقصد سياحي وأحد أبرز الوجهات التجارية والسكنية المتكاملة.

وبدوره، علّق أحمد الشيخ الزعابي، مدير إدارة التنفيذ في شركة مُدن العقارية بالقول:" تعمل شركة مدن العقارية وفقاً للرؤية المستقبلية لحكومة أبوظبي، وذلك لتعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية في العالم.

وأكد أنه خلال الفترة الماضية تم انجاز تقدم كبير في عملية تطوير المنطقة حيث تم انجاز المرحلة الأولى بنسبة 100% والتي شملت إعداد وتصميم خطة التطوير الرئيسية، وتصميم سوق السمك الجديد والبدء الفعلي بتنفيذه، والانتهاء من الاختبارات التجريبية لهدم أبراج "ميناء بلازا".

وبشأن المرحلة الثانية، أشار الزعابي الى أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والهدم الداخلي، والانتهاء من أعمال تغطية الأعمدة وتركيب السياج والأسوار، وإزالة المباني الملحقة وحماية الخدمات المجاورة للأبراج بنسبة 100%، والانتهاء من نقل وتركيب المواد المستخدمة لعملية الهدم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة ابوظبي ، والانتهاء من تقارير الغبار والضوضاء والاهتزازات ، والتحقق وإعادة الفحص من قبل خبراء عالميين، حيث تم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين وتشكيل عدد من اللجان لإدارة الحدث ليكونوا في أهبة الاستعداد والتأكد من عملية سير الأعمال بالشكل المطلوب.

وأوضح الزعابي أنه بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية في السلامة تم إنجاز جميع خطط الإخلاء بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والشركاء المعنين، كما ستكون فرق الاستجابة للطوارئ وهيئة الدفاع المدني - أبوظبي وسيارات الإسعاف ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وجميع اللجان في أهبة الاستعداد.

ونوه الزعابي إلى أنه تم تعيين احدى أبرز الشركات الرائدة عالميا للقيام بتنفيذ عمليات هدم أبراج ميناء بلازا، حيث تم إحراز تقدم كبير بالفعل خلال الفترة الماضية، وهذا التعيين يدل على خطوة إيجابيّة أخرى مهمّة في إطار خططنا لإعادة تطوير منطقة ميناء زايد.

وتتكوّن أبراج ميناء بلازا من أربعة أبنية شاهقة العلو وكبيرة الحجم ومصمّمة بشكل منفرد، وقد تم بناؤها فوق منصة مكوّنة من سبعة طوابق تشكّل الهيكل الخامس للبناء. وبعد القيام بعمليّة تحليل وحسابات للهياكل الإنشائيّة للمباني بصورة مفصّلة ودقيقة، تم تأكيد منهجيّة التقويض كهدمٍ كاملٍ بالتفجير، حيث سيتم هدم ما مجموعه 144 طابقاً في 10 ثوانٍ بمواد المستخدمة لعملية الهدم ثابتة ثانويّة ذات جودة فائقة وسجل أمان ذات مستوى عالٍ.

والجدير بالذكر أنه قد تمّت صياغة واعتماد أساليب العمل الآمنة للمشروع بعد عمليّة تقييم وتحليل شاملة للمخاطر، وبهدف تقليل مستوى الاضطراب الذي يمكن أن ينجم عن ضوضاء التفجير والهدم، سيتم اتخاذ تدابير احترازيّة لتقليل التأثير الصوتي والتلوّث الضوضائي للعملية، ولتخفيف آثار الاهتزاز على المباني والهياكل المجاورة. كما سيتم تنفيذ عمليّة التحكّم في سُحُب الغبار الكبيرة التي ستنتج جرّاء عمليّة الهدم. وسيتم أيضاً وضع أنظمة متعدّدة للتحكّم في مستوى الغبار حول الموقع، وذلك لحماية المجتمع المحلّي والعاملين على المشروع والبيئة.

وقد تمّ تكليف "شركة مُدن العقارية" من قبل دائرة البلديات والنقل (DMT) لتنفيذ عمليّة هدم أبراج ميناء بلازا في منطقة ميناء زايد، كما تم تكليف "مُدن" أيضاً بإعادة تطوير مناطق مخصّصة في منطقة ميناء زايد، وسيسهم عند اكتماله في تعزيز أنشطة التجارة والاستثمار في العاصمة، فضلاً عن دعم التنمية الحضريّة لإمارة أبوظبي مع الحفاظ على عراقة المنطقة وإرثها.

وعلى مدار أكثر من 40 عاماً، كان ميناء زايد هو الميناء الرئيسي في إمارة أبوظبي، وهو يحمل اسم الوالد المؤسّس لدولة الإمارات، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتميّز كواحد من الموانئ الإقليميّة الرائدة في قطاع النقل البحري، حيث لعب دوراً أساسيّاً في تعزيز التجارة الدوليّة لإمارة أبوظبي منذ افتتاحه في عام 1972.