فندق وشقق "دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير" يفتتح الشهر المقبل

- كشفت سلسلة هيلتون العالمية للفنادق عن تحديد شهر ديسمبر المقبل من العام الجاري كموعدٍ لافتتاح فندق وشقق "دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير"، والذي يسجل أول حضور لوجهات علامة دبل تري من فئة الخمس نجوم في دبي، ويقع الفندق المكون من 458 وحدة فندقية في قلب منطقة دبي التاريخية، ليشكل رابع وجهات دبل تري باي هيلتون في دبي، وسادس فنادق العلامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يضم الفندق 327 غرفةً وجناحاً بتصاميم فريدة تلبي احتياجات الزوّار من السياح وروّاد الأعمال على حدّ سواء، و131 شقة مفروشة ومثالية لتجارب الإقامة القصيرة والطويلة مع خيارات المعيشة المجهزة بالكامل. سيشكل الفندق الممتد على 23 طابقاً جسراً يربط بين المنطقة العصرية والتاريخية في دبي، متيحاً لزوّاره فرصة التعرف على الطابع الحديث والعريق للمدينة من خلال موقعه المركزي وغرفه وأجنحته الفسيحة ومرافقه المتطورة، فضلاً عن إطلالاته البانورامية على أشهر معالم دبي مثل برج خليفة وبرواز دبي ومتحف المستقبل وعين دبي وبرج العرب.

وبهذه المناسبة، قالت سيربل جوني، مدير عام فندق وشقق "دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير": "تواصل دبي إبهار العالم مع افتتاح وجهات فندقية رائدة، ويشكل فندق وشقق "دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير" إضافةً قيّمةً تثري قطاع الضيافة في المدينة، ومن موقعه كأول فندق خمس نجوم يندرج تحت مظلة دبل تري باي هيلتون، نفخر بأن نكون أحدث الوجهات التي ترسي اسم العلامة في قلب المنطقة التاريخية والثقافية بدبي، وسوف نقدّم للمقيمين والزوّار أقصى درجات الخصوصية والراحة بما ينسجم مع خدماتنا التي تتمحور حول حفاوة ودفء الضيافة".

يقع فندق وشقق "دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير" بجانب مركز برجمان للتسوق ومحطة المترو، وهو يعتبر وجهةً مميزةً بالنسبة لروّاد الأعمال الباحثين عن التجارب العصرية وعشاق الترفيه.

يعد فندق وشقق "دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير" أحد مشاريع مجموعة عبد الواحد الرستماني، وهو يسجل أولى خطوات دخول المجموعة في قطاع الضيافة.

ويحتضن فندق وشقق "دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير" ثلاثة مطاعم من بينها لاونج بركة السباحة على سطح الترفيه، والتي تتمتع بإطلالة ساحرة على أفق دبي، إضافةً إلى ست قاعات مخصصة للاجتماعات وصالة حفلات كبيرة وردهة تنفيذية وأحواض سباحة خارجية بما فيها مسبحٌ للصغار، ومركز لياقة بدنية مجهز بالكامل وغرف لعلاجات السبا.

سيحظى نزلاء فندق وشقق "دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير" بترحيب مميز مع تذوق رقائق كعك الشوكولاته الشهية والتي لطالما اقترنت بضيافة فنادق العلامة حول العالم.