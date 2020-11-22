ديكوبيلد 2020 يشهد إقبالاً فاق التوقعات للمشاركة في نسخته الرابعة

أكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن أكثر من 55 عارضاً من مختلف إمارات الدولة أكدوا مشاركتهم في النسخة الرابعة من معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية "ديكوبيلد 2020"، التي ستقام خلال الفترة 26-28 في قاعة البيت متوحد في الورقاء 4 بإمارة دبي، وتنوعت الجهات المشاركة بين شركات المقاولات ومواد البناء والتصميم الداخلي والديكور ، والإستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، والأثاث والمفروشات والستائر والإضاءة والكهربائيات والحدائق وأحواض السباحة إلى جانب البنوك وشركات خدمات التمويل، فضلاً عن مشاركة المؤسسات والهيئات الحكومية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

مشاركة فاقت التوقعات

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإقبال من العارضين المحليين للمشاركة في المعرض وبالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 فاق التوقعات، الأمر يعكس المكانة التي وصل إليها معرض "ديكوبيلد" نتيجة للنجاحات التي حققها خلال دوراته الثلاثة السابقة، والتي تشهد سنوياً إقبالاً متزايداً في عدد المشاركين فضلاً عن عدد الزوار المتنامي لهذا الحدث لما يشكله من فرصة مهمة للمواطنين الذين هم بصدد بناء منزلهم، حيث يوفر سنوياً فرصة كبيرة لهم بما يقدمه من أسعار مخفضة تطرحها الجهات المشاركة في المعرض، بالإضافة إلى عرض آخر التقنيات وما وصل إليه هذا القطاع الهام، حيث يستطيع المواطن الإطلاع على هذه الفرص والمقارنة في ما بينها لإختيار الأفضل منها، إلى جانب التواصل مع ممثلي البنوك وشركات التمويل، الذين يقدمون عروضا هي الأفضل مقارنة بغيرها.

أقصى التدابير الاحترازية

ولفتت المؤسسة إلى أنها شارفت على إنجاز كافة الإستعدادات لإستقبال زوار "ديكوبيلد 2020" بدورة جديدة حافلة بالفرص والخدمات المتنوعة والغنية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة العارضين والزوار، داعية المواطنين الحاصلين على الدعم الحكومي لبناء مساكن خاصة بهم، إلى زيارة المعرض الذي يُشكل الخيار الأمثل لهم للإستفادة من الحلول الشاملة التي يتيحها المعرض، وخاصة الذكية والخضراء منها، فضلاً عن التعرف على آخر وأحدث الإبتكارات في مجال مواد البناء والديكور والأثاث والمفروشات، وغير ذلك من الأنظمة والبرامج السكنية لبناء المنزل المثالي والعصري والسكن النموذجي، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية المتمثلة في تطوير منظومة الإسكان الموجه لأبناء الدولة، وتوفير متطلبات الحياة العصرية وتحقيق الرفاهية والعيش الرغيد لهم.

وستقام النسخة الرابعة من "ديكوبيلد 2020" ، برعاية من بلدية دبي، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وبلدية الشارقة، ودائرة الإسكان في الشارقة، ودائرة التنمية الإقتصادية في دبي، وجمعية المهندسين الإماراتية، ورعاية إعلامية من قناة سما دبي وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي.