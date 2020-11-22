الامارات | الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تحدد عطلة يومي الشهيد و الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تحدد عطلة يومي الشهيد و الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني 49 للدولة تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر وتستمر حتى الخميس 3 ديسمبر، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 6 ديسمبر 2020. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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