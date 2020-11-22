تقرير جديد يرصد مواصفات الطائرة "إف 35" التي وافقت عليها أمريكا للإمارات

توصف الطائرة بأنها طائرة شبح متعددة المهمات، يمكنها التزود بالوقود في الجو، وتقدر تكلفتها بحو 90 مليون دولار، وهي من إنتاج شركة 'لوكهيد مارتن' الأميركية.

يصل طول الطائرة إلى 15.7 مترا، بينما يصل طول جناحيها إلى 10.7 أمتار، وارتفاعها 4.33 متر.

وتصل سرعتها القصوى إلى إلى 1900 كيلومتر في الساعة، ما يعادل 1.6 ماخ.

وبإمكان الطائرة التحليق لمسافة تصل إلى 2200 كيلومتر دون أن تحتاج إلى التزود بالوقود في الجو.

بإمكان الطائرة أن تحمل أسلحة في بطنها، دون أن تكون ظاهرة، بزنة 2 طن، بينما يمكنها الاختفاء عن شاشات الرادارات. وبإمكانها أن تحمل 6 أطنان من الأسلحة دون الاختفاء عن شاشات الرادارات.

بإمكان الطائرة أن تحمل قنابل ذكية وصواريخ موجهة.

وهي مزودة أيضا بحواسيب قوية جدا تجمع المعلومات الاستخبارية، وتقوم بمعالجتها وتحليلها.

خوذة الطيار تعتبر متطورة وتتيح له مواصلة النظر إلى أرضية الطائرة أو ظهر الطائرة، وأن يرى من خلالها ماذا يحصل في الخارج. ويمكن للطيار إصدار تعليمات صوتية من داخل حجرة الطيار.

الطائرة مزودة بشبكة تسمح بنقل المعلومات إلى طائرات أخرى.

كما أن الطائرة مزودة بأجهزة تحكم ورقابة تقنية وبحاسوب خاص متطورة بإمكانه تشخيص أي خلل في الطائرة في الزمن الحقيقي بواسطة مجسات متطورة.

بإمكان الطائرة أن تعتمد الحرب الإلكترونية من خلال إنشاء طبقة حماية مضادة لصواريخ 'أرض – جو' الأكثر تطورا في العالم. كما أنها مزودة بأنظمة إنذار من الصواريخ.

يدخل في تصميم الطائرة معادن التيتانيوم والألومنيوم، كما أنها مطلية بلون خاص يساعدها على الاختفاء عن شاشات الرادار.

وبإمكان الطائرة متابعة عدة أهداف في نفس الوقت بواسطة الرادار.