دولة الإمارات بقائمة أكثر الدول أمانا من فيروس كورونا

صُنفت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول إقليمياً والـ9 عالمياً على قائمة آمن دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقاً لتحديث شهر سبتمبر/أيلول للقائمة التي تنشرها مجموعة "ديب نوليدج" للأبحاث التقنية، وتقوم بتحديثها بصفة شهرية منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وبذلك، تكون الإمارات قد تقدمت مركزاً واحداً بالمقارنة بتحديث أغسطس/آب للقائمة، حيث حَلت آنذاك في المركز العاشر عالمياً، وأيضاً تقدمت مركزين، بالمقارنة بأول إصدار للقائمة، في يونيو/حزيران الماضي، والذي صَنف الإمارات في المركز الــ11 عالمياً.

ويشير هذا التقدم المُطرد للإمارات في تصنيفها على القائمة إلى نجاحها في تعاملها مع فيروس كورونا، وإلى قدرتها الهائلة على احتواء والحد من تداعياته، الأمر الذي جعلها دوماً آمن بلد في زمن الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ودوماً ضمن آمن 11 بلداً على مستوى العالم، وضمن العشرة الكبار عالمياً منذ شهرين.