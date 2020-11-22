عبيد الطاير: دور مهم للمنظمات الدولية بعد «الجائحة»

سيف اليزيد - أبوظبي (وام) شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ممثلاً عن دولة الإمارات، أمس، في الاجتماع الختامي لوزراء المالية ضمن اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين «G20». وعقد الاجتماع عبر تقنيات الاتصال المرئي، لاستعراض مخططات المسار المالي لمرحلة ما بعد جائحة وباء كورونا «كوفيد-19».

وحضر الاجتماع، الذي ترأسته المملكة العربية السعودية، وزراء المالية من دول مجموعة «العشرين»، وممثلون عن المنظمات الدولية.

وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى أهمية تمويل البنية التحتية وتعزيز تدفق الاستثمارات كمحفزات رئيسية لتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد انتهاء جائحة انتشار وباء كورونا «كوفيد-19»، وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن لمختلف دول العالم.

وأكد الطاير أن المسار المشترك نحو التعافي الاقتصادي، يتطلب تبني طرق تمويل جديدة لبناء بنية تحتية مرنة مع ضرورة تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص لخلق أشكال جديدة من نماذج الاستثمار لتسريع عملية التنمية. وخلال الاجتماع، شدد معالي عبيد حميد الطاير على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية في دعم «مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين» «DSSI». وعقد سابقاً الاجتماع السابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في 13 نوفمبر الحالي، وشارك فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وممثلون عن الدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية. وناقش الاجتماع آخر المستجدات الاقتصادية والتطورات المتعلقة بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.

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