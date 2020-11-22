العاهل الأردني يطالب بإعادة ضبط العولمة

سيف اليزيد - عمان (وكالات) دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قادة دول مجموعة العشرين إلى إعادة ضبط العولمة، لتدعيم التعاون والتكامل الدولي وإصلاح النظم الاقتصادية العالمية للوصول إلى تعافٍ أكثر عدلاً وشمولاً، حسبما أفادت وكالة أنباء بترا الأردنية.

وجاءت دعوة العاهل الأردني خلال مشاركته، أمس، كضيف شرف في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تعقدها المملكة العربية السعودية افتراضياً.

وأكد الملك عبدالله في كلمته على ضرورة التصدي للتداعيات الإنسانية والاقتصادية لجائحة كورونا، خصوصاً في مجالات حيوية كالأمن الغذائي، والفقر، والبطالة، والتعليم. وشدد العاهل الأردني على الحاجة إلى العمل على ضمان التوزيع العادل والفعال للقاحات، لتكون متاحة للجميع، مؤكداً أن قطاع الصناعات الدوائية الأردني على أهبة الاستعداد للمساهمة في هذه المهمة.

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