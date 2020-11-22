65 فكرة لتصميم مستقبل الاستشارات والتدريب للخمسين عاماًً

سيف اليزيد - الأحد 22 نوفمبر 01:51 الإمارات ع+ ع- دبي (الاتحاد) وضع المشاركون في الحلقة النقاشية التي عقدتها جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين بعنوان «مستقبل الاستشارات والتدريب الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً»، 65 فكرة إبداعية لتصميم مستقبل الاستشارات والتدريب الإداري للخمسين عاماً المقبلة، وذلك ضمن «حوارات النفع العام» التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع في إطار مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات، ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات 2071.

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