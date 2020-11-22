«الوطني» يشارك في اجتماع «التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية»

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

شارك حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الثالث عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الذي عقد «عن بُعد» من المنامة، أمس الأول، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.

كما شارك في الاجتماع، يوسف عبدالله البطران، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وقال حمد أحمد الرحومي، إن الاجتماع ناقش العديد من البنود والقضايا المشتركة، منها عمل اللجنة البرلمانية الخليجية- الأوروبية التي تسعى إلى تعريف البرلمان الأوروبي بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي من مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأمن واستقرار وتنمية دول المجلس، وتبادل الخبرات البرلمانية مع البرلمان الأوروبي، بما ينعكس على تطوير الممارسات النيابية، وتوثيق التعاون البرلماني بين الجانبين، وحشد التأييد اللازم لقضايا ومواقف دول مجلس التعاون على الصعد الإقليمية والدولية، والتوصل لتفاهم مشترك إزاء بعض القضايا المتباين وجهات النظر بشأنها مع البرلمان الأوروبي.

