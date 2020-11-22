الامارات | 1152 بلاغاً لـ «نجدة الطفل» بالشارقة خلال 10 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 1152 بلاغاً لـ «نجدة الطفل» بالشارقة خلال 10 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مدير إدارة حماية الطفل وفاقدي الرعاية الاجتماعية بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أمينة الرفاعي، أن الخط الساخن الذي تم اعتماده أخيراً كرقم مجاني 800700 موحد لتلقي البلاغات وحماية فاقدي الرعاية الاجتماعية من مختلف فئات المجتمع، استقبل 1152 بلاغاً منذ بداية العام الجاري، وحتى شهر أكتوبر الماضي، انقسمت إلى بلاغات عاجلة، بلغت 84 بلاغاً، وبلاغات غير عاجلة بلغت 1068 بلاغاً.

وأشارت الرفاعي إلى أن الخط بعد أن كان مخصصاً لحماية الأطفال منذ تأسيسه في العام 2007، أصبح متاحاً لخدمة جميع الفئات من فاقدي الرعاية الاجتماعية في إطار استكمال منظومة الحماية والدعم من خلال توحيد القنوات لاستقبال البلاغات التي نص عليها قانون فاقدي الرعاية الاجتماعية، والذي أوكل مسؤوليتها لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، المتمثلة في الجهات الشرطية والصحية والمحكمة وغيرها.

وأفادت بأن الخط حقق منذ بداية العام الجاري مجموعة الأهداف التي تصب في مصلحة الطفل، حيث تم الاستجابة لكل البلاغات بأنواعها الواردة على الخط ورفع الخطر عن الأطفال المُساء إليهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء وحتى في ظل الظروف الصعبة خلال أيام الحظر بأزمة «كوفيد-19»، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتابعت: «يوجد لدى خط النجدة أيضاً فرق عمل متخصصة للتعامل مع البلاغات الواردة حول الإساءات التي يتعرض لها الأطفال أو المخاطر والمشكلات التي تحيط بهم، سواء كانت جسدية أو جنسية أو عاطفية، إضافة إلى استغلال الأطفال مادياً أو تجارياً».

وقالت إن من أهم ما تم إنجازه منذ بدء جائحة كورونا بما يتعلق بالأطفال، توفير خدمات حماية لهم للمتأثرين من وباء كورونا بفقدان العائل من خلال إيداعهم بمركز الحجر المؤقت التابع للدائرة، وتأمين حقوقهم من خلال التحويل للعيادة القانونية، وتأمين حق التعليم لهم، وتأمين حق العلاج والصحة، وحل عدد من الخلافات الأسرية، والتعامل مع المعتدي بضبط مخالفة أو إساءة تجاه طفل وتعهد بالحماية أو تحويل البلاغات للجهات الأمنية.

قنوات لاستقبال البلاغات

أوضحت مدير إدارة حماية الطفل وفاقدي الرعاية الاجتماعية بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أمينة الرفاعي، أن لنجدة الطفل قنوات عدة لاستقبال البلاغات الخاصة بالطفل، أهمها الخط المجاني 800700 وعبر البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر نظام (Chat Bot) عبر منصة (واتس أب) عن طريق الرقم 0097165015995، مشيرة إلى أن خط البلاغات يشرف عليه 32 موظفاً حاصلين على صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل موزعين في إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها.

ولفتت إلى وجود حالات تم التعامل معها ليلاً بشكل عاجل وتدخل الخط لنجدة الطفل لإنقاذها وإنهاء معاناتها، إذ يتم استقبال البلاغات على مدار الساعة نهاراً وليلاً، وتتم الاستجابة من خلال فريق التدخل العاجل خلال ساعة من ورود البلاغ.

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