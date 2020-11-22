الامارات | 1262 إصابة جديدة بـ «كورونا» وحالة وفاة وشفاء 771

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شكرا لقرائتكم خبر عن 1262 إصابة جديدة بـ «كورونا» وحالة وفاة وشفاء 771 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 133 ألفاً وثلاثة فحوص جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 1262 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 157 ألفاً و785 حالة.
كما أعلنت عن وفاة مصاب من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 548 حالة.
وأعلنت عن شفاء 771 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 148 ألفاً و80 حالة.
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