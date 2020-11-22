الامارات | انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، وذلك للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة عدم تخصيص امتحانات نهاية الفصل الأول لطلبة الصفوف من الأول حتى الثالث، واقتصار تقييمهم على ما نفذوه وحققوه من نتائج وتقويمات وأعمال ومهام، تصب جميعها في التقييم التكويني المدرسي.

وبالنسبة للصفوف من الرابع حتى الثامن، تعقد الامتحانات إلكترونياً عن بُعْد (من المنزل) لجميع مواد المجموعة A، التي تشمل: اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم العامة والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم الصحية، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 25 نوفمبر الجاري، وفقاً للجداول والأوقات المعتمدة.

وبالنسبة للصفوف من التاسع حتى الحادي عشر، تعقد الامتحانات إلكترونياً عن بُعْد (من المنزل) لجميع مواد المجموعة A، خلال الفترة من 22 حتى 26 نوفمبر الجاري، وفقاً للجداول والأوقات المعتمدة.

وذكرت أنه بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر، ستعقد الامتحانات إلكترونياً، من خلال الحضور إلى المدرسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، وذلك لجميع مواد المجموعة A، خلال الفترة من 22 حتى 26 نوفمبر الجاري، وفقاً للجداول والأوقات المعتمدة. وسيوزع طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة المطبقة لمناهج الوزارة على مدارس التعليم العام الحكومية لتأدية الامتحانات.

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